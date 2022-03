Vítor Pereira após derrota com o Palmeiras: "Não faço milagres, não tenho varinha mágica"

Corinthians perdeu por 2-1 em jogo do campeonato paulista.

O Corinthians perdeu em casa do Palmeiras por 2-1, em jogo da ronda seis do campeonato paulista, e Vítor Pereira sofreu o segundo desaire em três jogos ao comando da equipa. Após o jogo, lamentou os erros cometidos pelo "Timão" e disse que não faz "milagres".

"Eles têm dois anos de trabalho, nós temos duas semanas. Não é fácil construir um processo de jogo, não faço milagres, não tenho varinha mágica, não sou mágico", atirou.

"Hoje tivemos um adversário mais forte, mais agressivo do que a Ponte Preta, um árbitro que deixou também que a agressividade estivesse sempre no limite e não conseguimos libertarmo-nos daquela pressão. No segundo tempo tivemos um bocadinho mais de paciência, que foi um erro que cometemos na primeira parte. O acabou por decidir o jogo foi uma falta que para mim não foi, na entrada da área, e depois acabámos por sofrer golo no canto", considerou.

"Não sou treinador de arranjar muitas desculpas, sou treinador para analisar a realidade, o que se passou no meu ponto de vista. Tivemos dificuldade em perceber os espaços, por mérito do Palmeiras, que nos pressionou, com muitas pressões individualizadas, no portador da bola. Faltou-nos mobilidade entre os médios, os extremos, e faltou movimentos à profundidade para nos libertar esses espaços", rematou.

Raphael Veiga, através da conversão de uma grande penalidade, aos 29 minutos, e Danilo, aos 69', marcaram os golos do "Verdão", enquanto Roger Guedes, aos 61' fez o golo do "Timão", também de penálti.