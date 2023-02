Vítor Pereira antes do Flamengo-Al Hilal: "Às vezes somos mal interpretados..."

Vítor Pereira, treinador do Flamengo

Declarações do treinador Vítor Pereira antes do Flamengo-Al Hilal, partida das meias-finais do Mundial de clubes que terá lugar esta terça-feira, em Marrocos

Motivação: "Uma responsabilidade muito grande, estou motivado. Sabemos que podemos dar uma alegria para milhões de pessoas, um continente. Queremos dar essa alegria, é com essa força que vamos encarar o jogo amanhã."

A questão física: "Às vezes somos mal interpretado. Não disse que estávamos mal fisicamente, eu disse que eram momentos diferentes. O mais importante no momento é a vontade de levar esse título para casa. Apesar do pouco tempo, é com isso que estou esperando dos meus atletas."

Conhecimento do futebol árabe: "Conheço bem o futebol árabe, conheço a mentalidade. O maior erro que podemos cometer é pensar que teremos alguma facilidade neste jogo. A vontade sobrepõe-se ao físico, disso podem ter certeza. É uma equipa forte, tem qualidade do ponto de vista individual e coletivo."

A maneira de trabalhar: "Tve a oportunidade de conhecer Vitor Frade, estudar com ele, fazer a faculdade com ele. É uma forma, processo de treino, que já está consolidado. Fundamentalmente, isso direciona o treino para aspectos táticos que favorecem as questões físicas. É o físico adaptado ao tático que temos. Neste mês de trabalho, direcionamos para determinados tipos de princípios táticos que exigem questões físicas."

A pressão: "É muito melhor ter a pressão para ganhar títulos, chegar à final, do que a presão de jogar para não descer. Essa sufoca-nos, a outra incendeia-nos por dentro, entusiasma. Nós sentimos essa pressão, porque é uma oportunidade única, estamos a apenas dois jogos de algo incrível para nossas carreiras".