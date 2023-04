Vítor Pereira afasta cenário de demissão no Flamengo: "O clube é que toma decisões, não sou eu"

O Flamengo, orientado por Vítor Pereira, perdeu este domingo a final do campeonato Carioca, após ter sido goleado por 4-1 na segunda mão, em casa do Fluminense, que se sagrou bicampeão, em mais um jogo em que o técnico português foi muito contestado pelos adeptos

Futuro no Flamengo: "Não sou eu, o clube é que define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de fazer a equipa mais forte e estou mais do que convencido de que é possível."

Sobre a final do Carioca: "Vou falar do jogo. Reconhecer o mérito do Fluminense, porque foi o justo vencedor. E reconhecer também que de facto hoje não tivemos o nosso nível taticamente, tecnicamente, e mentalmente estivemos abaixo do que podemos fazer. Trabalhar para melhorar, corrigir os erros e sermos mais fortes no futuro".

Continuidade no Flamengo: "Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu e meus jogadores temos de reconhecer que hoje ainda por algum motivo que ainda não consegui perceber, tenho de conversar com eles, a equipa não apresentou o nível que já vi nesta temporada, inclusive no último jogo contra o Fluminense".

Conversas: "Vamos Continuar trabalhando, no próximo treino vou conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho. Ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota. A mim também surpreendeu o nível que apresentamos. A única coisa que posso assumir é o compromisso de continuar trabalhando, mais nada".