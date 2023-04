Vitinhas brilharam e em França perguntam: "Foram julgados prematuramente?"

O antigo médio do FC Porto marcou o primeiro golo pelo PSG no sábado, fazendo ainda uma assistência na vitória frente ao Lens (3-1), enquanto o ex-avançado do Braga estreou-se a marcar em dose dupla ao serviço do Marselha, que venceu no domingo o Troyes pelo mesmo resultado.

Em França, o último fim de semana ficou marcado pelo nome Vitinha, com o médio do PSG a ter marcado o seu primeiro golo pela equipa no sábado, para além de ter assistido na vitória frente ao Lens (3-1), enquanto o avançado do Marselha estreou-se a marcar em dose dupla no domingo, no triunfo diante do Troyes (3-1).

Ambos os jogadores chegaram a ser alvo de críticas na imprensa francesa ao longo da época, mas estas exibições motivaram uma reflexão por parte do jornal L'Équipe, que procurou entender os motivos das mesmas, aproveitando para questionar: "Os Vitinhas foram julgados prematuramente?".

O jornal salientou que tanto o médio internacional português, que rumou a Paris no verão passado, deixando 41,5 milhões de euros nos cofres do FC Porto, como o antigo avançado do Braga, que custou 32 milhões de euros ao Marselha no mercado de inverno, sofreram com a pressão dos valores das respetivas transferências.

É chamada ainda a atenção para a jovem idade dos Vitinhas, que têm ambos 23 anos e para a necessidade de tempo suficiente para a adaptação total ao campeonato francês.

Na presente temporada, o antigo médio dos dragões leva um golo e três assistências em 41 partidas disputadas pelo PSG, atual líder da Ligue 1, ao passo que o ex-avançado bracarense soma dois golos e uma assistência em nove jogos ao serviço do vice-líder Marselha.