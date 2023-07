Vitinha: "Vou mostrar aos adeptos que os 32 milhões valeram a pena"

Vitinha, avançado do Marselha

ENTREVISTA, PARTE I - Avançado confessa que foi atropelado pela correria de um mundo novo, garante instinto furioso e munições de sobra para virar a página em França e justificar no campo o investimento de 32 milhões. Sem papas na língua, Vitinha está motivadíssimo e pronto a silenciar quem duvidou. Marselha pode esperar um avançado a derrubar as barreiras, em paz, agora, com a distância para seu bastião de afetos.

O crescimento é feito de custos e sacrifícios. Vitinha saiu para Marselha com expectativas no píncaros, penou pelo desejado acerto, mas está ansioso por abraçar o Vélodrome com golos.

Que férias são estas quanto à limpeza de astral e visão da nova temporada?

-Estou aqui num espaço mais tranquilo, que ajuda a desligar a cabeça do mundo e a preparar melhor a parte psicológica. Estou pronto para um desafio novo; estes seis meses foram de adaptação. Agora estou adaptado ao clube e à cidade, habituei-me a estar longe da família e dos amigos. É uma época que tem tudo para dar certo, resta-me trabalhar e aproveitar as oportunidades.