Vitinha titular em triunfo do PSG em jogo de preparação

Antigo jogador do FC Porto foi o único português titular.

Vitinha, médio português que trocou o FC Porto pelo PSG neste mercado de transferências, foi esta sexta-feira titular no jogo de preparação do emblema parisiense frente ao Quevilly Rouen, da II Liga francesa, que terminou com o triunfo do vencedor da Ligue 1 2021/22 por 2-0.

O internacional luso atuou no mesmo onze de Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Diallo, Dina, Paredes, Bernat, Messi, Kalimuendo e Mauro Icardi, tendo sido substituído ao intervalo, quando o campeão francês vencia por 1-0, com golo de Sergio Ramos, de penálti (aos 34 minutos).

Na segunda parte, Gassama, assistido por Wijnaldum, fechou as contas do marcador, aos 54'.