Vitinha sobre o caso Mbappé: "Não posso falar sobre isso"

Internacional português falava com os jornalistas na digressão de pré-temporada. Não tocou no tema de Mbappé, ainda assim

Vitinha não quer falar do caso de Mbappé que vai marcando a atualidade do PSG e do futebol francês e internacional. O médio luso falava com os jornalistas na digressão ao Japão, mas não chegou a tocar no tema.

"Mbappé? Não posso falar sobre isso", explicou o antigo jogador do FC Porto, quando questionado sobre o caso do internacional francês, que ficou de fora da digressão de pré-temporada.