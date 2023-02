Vitinha pegou-se com Messi no treino do PSG

Imprensa francesa avança que o português já havia estado "em cheque" na derrota frente ao Mónaco, tendo sido criticado por Neymar.

Vitinha, médio português do PSG, parece estar a passar uma fase algo conturbada no clube francês. Depois de um início de temporada prometedor, o médio ex-FC Porto foi perdendo espaço e, ao que tudo indica, pode estar em maus lençóis.

De acordo com o jornal L' Équipe, Vitinha ter-se-á pegado com Lionel Messi no treino desta sexta-feira, depois de uma entrada mais dura do internacional luso sobre o campeão mundial pela Argentina.

Ainda de acordo com as mesmas informações, parece não ter sido a única vez que o antigo jogador do FC Porto esteve "em cheque" no emblema parisiense, uma vez que terá sido criticado por Neymar após a derrota por 3-1 na visita ao Mónaco.