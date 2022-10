"Vitinha foi de longe o melhor jogador deste arranque de época, é um êxito completo"

Vitinha tem estado em grande plano ao serviço do PSG

José Barroso, jornalista do L" Équipe, assume a O JOGO que, no início, "havia dúvidas" sobre um jovem que custou mais de 40 M€. Dos quatro lusos, o ex-FC Porto é o mais em foco, pelo que faz e deixa fazer Messi e companhia.

O Benfica visita esta terça-feira o Paris Saint-Germain, a equipa francesa mais portuguesa da atualidade, com quatro elementos (Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches) nos seus quadros, batendo o Lille, esta época com três jogadores lusos (José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes).

Num país de forte marca migratória portuguesa é com naturalidade que ontem já se sentisse um pouco do frenesim pré-jogo, como O JOGO testemunhou a meio da tarde nas imediações do Parque dos Príncipes, onde adeptos e muitos jornalistas estiveram.