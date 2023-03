Vitinha deu esperança, mas Marselha caiu na Taça de França

Clube da Ligue 1 eliminado em casa, na Taça de França, contra o Annecy, modesto emblema que ocupa o 10.º da Ligue 2. Vitinha assistiu e marcou penálti no desempate, Nuno Tavares falhou

O Marselha está fora da Taça de França, eliminado nas grandes penalidades pelo modesto Annecy, emblema que ocupa o 10.º da segunda divisão daquele país: 2-2 no tempo regulamentar e 6-7 nos penáltis.

E os dois portugueses do Marselha estiveram em destaque, no melhor e no pior.

Vitinha e Nuno Tavares entraram apenas na segunda parte e o avançado fez uma assistência, aos 90'+6' (desviou de cabeça para Mughi fazer o 2-2), a evitar a derrota no tempo regulamentar. Nos penáltis Vitinha marcou o seu, mas Nuno Tavares falhou.

O Marselha cai assim nos quartos de final da prova. Nas outras duas partidas do dia, o Nantes e o Toulouse eliminaram o Lens e o Rodez. Na terça-feira o Lyon bateu o Grenoble.