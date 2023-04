"Vitinha chegou com o peso da transferência mais cara da história do Marselha"

O jogador mais caro da história do Marselha estreou-se a marcar no último domingo e o treinador está convencido... Jornalista francês ouvido por O JOGO, diz que é preciso paciência. "Tem apenas 23 anos, não conhece a Ligue 1 e Igor Tudor tinha um sistema que funcionava bem com Alexis Sánchez."

Vitinha estreou-se a marcar na Ligue 1, no último domingo, no triunfo sobre o Troyes por 3-1. O avançado foi titular e apontou dois golos, ajudando a equipa a subir à vice-liderança da liga francesa, a oito pontos do PSG.

O antigo avançado do Braga, de 23 anos, fez o gosto ao pé aos dois minutos e voltou a faturar aos 64", numa recarga, após o cabeceamento de um colega de equipa. No final do encontro, o treinador Igor Tudor falou sobre o internacional sub-21 português, sublinhando os efeitos da sua presença em campo.

"Ele marcou os seus golos, deu energia e trouxe frescura. Precisávamos de algo novo, mais fresco e foi esse o caso. Todos estão muito felizes por ele, levou algum tempo a adaptar-se. Ele voltou mudado da pausa internacional. Quando está na área, é um perigo para os adversários", comentou.

Contratado ao Braga no mercado de inverno, a troco de 32 milhões de euros, Vitinha leva dois golos e uma assistência em nove partidas disputadas pelo Marselha.

Contactado por O JOGO, o jornalista francês Fabrice Lamperti, do "La Provence", admite que o facto de Vitinha ter chegado ao Marselha como o jogador mais caro da história do clube teve peso no arranque aos soluços.

"Vitinha chegou ao Marselha com o peso da transferência mais cara da história do clube. Todos estavam à espera que fosse eficaz imediatamente. Mas é preciso recordar que ele tem apenas 23 anos, não conhece a Ligue 1 e Igor Tudor tinha um sistema que funcionava bem com Alexis Sánchez como atacante", explicou, reafirmando que é "difícil mudar tudo com uma varinha mágica". "Vitinha teve poucas chances de brilhar até domingo contra o Troyes. Os golos vão dar-lhe confiança para o futuro e permitir que o Marselha tenha uma opção adicional no ataque. Mas o Vitinha demonstrará todo o seu potencial na próxima temporada. Chegou em janeiro e isso permite que se adapte e ganhe tempo. Os adeptos acreditam nele, embora muitos se tenham questionado depois de dois meses e meio sem marcar. Todos esperam que ele realmente tenha começado a sua aventura em Marselha no último fim de semana", atira o jornalista.