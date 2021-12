Villas-Boas recebeu sondagem para voltar ao ativo, mas nem quis ouvir proposta

Besiktas está à procura de um treinador. Português rejeita hipótese.

Livre no mercado depois de orientar o Marselha na última época, André Villas-Boas recusou a possibilidade de regressar ao ativo para comandar o Besiktas. Ao que conseguimos apurar, o técnico português foi alvo de uma sondagem, mas sem sequer quis ouvir a proposta.

Villas-Boas, 44 anos, mantém a intenção de voltar aos bancos apenas para orientar uma seleção, ou então um clube perante um projeto que considere irrecusável.

O Besiktas, recorde-se, foi adversário do Sporting na fase de grupos da Champions, tendo terminado sem qualquer ponto somado. No campeonato ocupa um desolador nono lugar, com 21 pontos em 15 jornadas. Um percurso que levou já à saída do técnico Sergen Yalçin.