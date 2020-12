Villas-Boas segue imparável em França depois do adeus à Champions

Sexta vitória seguida do Marselha no campeonato.

Apesar do último lugar no grupo da Liga dos Campeões, onde se encontrava o FC Porto, o Marselha está em alta rotação no campeonato francês. A equipa orientada por André Villas-Boas venceu este sábado o Mónaco por 2-1 e somou a sexta vitória seguida na competição, em duelo da ronda 14.

A jogar em casa, o Marselha entrou da melhor forma, com um golo de Thauvin ao quinto minuto de jogo. Aos 13' Benedetto aumentou a vantagem. O melhor que o Mónaco conseguiu (Gelson Martins foi titular) foi reduzir de grande penalidade, ao minuto 79, por Ben Yedder.

Com este resultado, Villas-Boas vê a equipa com 27 pontos (em 12 jogos) e a um do líder PSG, tendo ainda menos um encontro realizado em relação ao campeão, que no domingo recebe o Lyon.