Villas-Boas revela transferência falhada do Marselha: "De última hora"

Treinador português analisou o mercado do Marselha, adversário do FC Porto na Champions.

O Marselha apresentou na quarta-feira Cuisance, médio de 21 anos que chegou à equipa de André Villas-Boas cedido por uma época pelo Bayern.

Contudo, falou-se também muito do mercado e, em particular, da necessidade de o clube utilizar um jóquer para contratar um jogador depois do fecho do mercado. Isto porque o Marselha vendeu aos bávaros o lateral-direito Bouna Sarr e ficou apenas com o japonês Sakai para essa posição, numa época em que está de volta à Champions, onde integra o grupo do FC Porto.

Ora, enquanto o diretor desportivo Pablo Longoria não excluiu nenhuma possibilidade, Villas-Boas mostrou-se pouco preocupado em utilizar o referido jóquer para garantir um reforço. "Tivemos uma boa janela de transferências. Falhámos uma transferência de última hora com o Maehle [lateral-direito dinamarquês do Genk]. Não nos vamos precipitar. Talvez não façamos mais nada até janeiro. Procuramos outras soluções, ao nível do nosso sistema tático. São coisas que temos de avaliar", comentou o técnico prosseguindo:

"Estamos abertos a utilizar esse jóquer se houver consenso. Todas as decisões são tomadas entre a direção desportiva, os donos e o treinador. Todos têm de estar convencidos sobre os jogadores que vão chegar. Os jogadores têm de ser primeiras escolhas. Também estaremos abertos no mercado de janeiro, vamos ver." Em relação a Cuisance, AVB revelou. "É um 8, já o seguíamos. Tem muitas qualidades, tecnicamente está acima da média. Pelo que já mostrou nos treinos, terá uma forte oportunidade de jogar já no próximo jogo."