Villas-Boas reunido com Xavi: "Obrigado por partilhares conhecimento comigo"

André Villas-Boas reuniu-se com Xavi Hernández, técnico do Barcelona, no centro de treinos do clube catalão, como documentou o treinador português nas redes sociais. "Obrigado por partilhares experiências e conhecimento comigo", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Villas-Boas (@officialandrevillasboas)