Villas-Boas recorda "antecipação" de Jesus e elogia: "É um fora de série"

Treinador do Marselha deixa muitos elogios ao ex-técnico do Flamengo, agora ao comando do Benfica.

André Villas-Boas, treinador do Marselha, em entrevista à Fox Sports Brasil, elogiou bastante Jorge Jesus, destacando alguns pontos fortes no agora técnico do Benfica.

"Jorge Jesus é um fora de série no aspeto tático, na organização das equipas. É uma pessoa muito dedicada e, além disso, tem uma visão muito forte sobre os princípios do jogo e o modelo de jogo que quer implementar", começou por dizer, antes de explicar o porquê de ter tido um impacto tão grande no Brasil.

"Como tem ideias muito fixas e uma capacidade muito boa de ensinar, muito próxima dos jogadores, teve um impacto brutal no Brasil. Sem dúvida abriu o mercado dos treinadores portugueses no Brasil".

Villas-Boas revelou ainda, com muito boa disposição à mistura, que ficou "muito chateado" por Jorge Jesus ter levado Filipe Luís para o "Mengão".

"Por acaso queria-o [ao Filipe Luís]. Fiquei muito chateado, porque quando lhe liguei para ir para o Marselha, ele disse que já era tarde, já tinha um acordo com o Flamengo", contou.