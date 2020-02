O recado de Villas-Boas ao presidente do Marselha: "Até pelo interesse de França..."

Treinador português do Marselha aborda a possível participação na Liga dos Campeões 2020/21.

André Villas-Boas, após o triunfo de quarta-feira em Saint-Étienne, voltou ao tema que incendiou os ânimos nas últimas semanas: a suposta falta de ambição desportiva da Direção e o tabu em relação à continuidade do treinador no fim da época.

"Se fico no Marselha caso nos apuremos para a Champions? Para já não podemos antecipar cenários. Mas é verdade que eu e o Dimitri [Payet, o capitão] já discutimos isso", comentou o treinador, que tem tido o apoio manifesto dos adeptos e do balneário nesta clivagem com a Direção, a qual parecia estar ultrapassada, de acordo com as mensagens anteriores de Villas-Boas e do presidente, Jacques-Henri Eyraud.

"Sairmos da Champions com um ponto não é bom para França"

Afinal, não estará tudo esclarecido entre ambos. "Trabalhamos a época toda para chegarmos a uma prova de elite e é preciso ter qualidade para a disputar, até pelo interesse da própria França e do respetivo coeficiente na UEFA. Sairmos da Champions ou da Liga Europa com um ponto não é bom para o futebol francês. Para já, numa primeira fase, o que temos a fazer é qualificar-nos. Depois vamos ter com a Direção, com Zubizarreta e com Eyraud, e vamos encontrar uma solução para o bem do Marselha. Isso é o mais importante, o bem do Marselha e dos seus adeptos", disse ao Canal Plus.