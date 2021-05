Villas-Boas lança Associação Race for Good para apoiar causas de cariz social e humanitário

O treinador, que vai participar no Rali de Portugal, pretende usar o impacto da prova para gerar donativos a favor da Associação.

André Villas-Boas lança Associação Race for Good, com o objetivo de utilizar o desporto como veículo de divulgação de mensagens de apoio a causas de cariz social e humanitário.

O movimento #raceforgood deu, assim, mais um passo para se tornar uma Instituição Particular de Solidariedade Social.

André Villas-Boas, que apadrinha a APPACDM do Porto, a Ace Africa e a Laureus Sport for Good, junta assim estas instituições debaixo do apoio da Race for Good com o objetivo de consciencializar as pessoas para as suas diferentes causas.

O treinador vai participar no Rali de Portugal, com um Citroen C3 WRC3, da equipa Sports&You de José Pedro Fontes, entrando pela primeira vez numa prova internacional de WRC e pretende usar a força do impacto da prova para gerar donativos a favor da Associação.

"Uma prova com o carisma e impacto mediático como esta permite-me também propagar a mensagem e o movimento da Race for Good, dando a conhecer um pouco mais dos diferentes programas e projectos em que estamos envolvidos", disse André Villas-Boas.