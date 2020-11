Villas-Boas irritado após triunfo do Marselha: "Deixem-se de tretas"

As perguntas da flash interview esgotaram a paciência ao treinador português

Habitualmente sereno nas conferências de Imprensa antes e depois dos jogos, André Villas-Boas mostrou-se irritado com as perguntas que lhe foram feitas pela cadeia televisiva "Telefoot", após o triunfo (1-0) do Marselha em casa do Estrasburgo.

O golo do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões foi apontado por Margon Sanson, no segundo tempo. O desagrado do treinador começou quando lhe perguntaram se tinha a sensação que o Marselha era constantemente salvo por individualidades.

"Salvar de quê? Uma equipa é um coletivo! Depois há jogadores que são extraordinários e que fazem a diferença. O que está a dizer? Temos de parar com isso. Quantos golos marcam Mbappé, Neymar, Messi e Ronaldo? São extraordinários, é assim que é", diz um tenso André Villas-Boas, que apelou a "análises objetivas".

"O que é que querem? O Estrasburgo é sempre muito competitiva em casa, está com seis pontos e está a começar a avançar. Vencemos 1-0. Vocês estão sempre à procura de quê? Deixem-se de tretas, caramba", desabafou o treinador do Marselha, com um recado: "Não percebo essas perguntas ou têm a agenda de outros clubes."

Determinado, Villas-Boas não se cansou de defender a sua equipa.

"Não temos o direito de fazer um esforço para ganhar um jogo? E quando se ganha um jogo com esforço, é salvo pelos outros...Que estão a dizer? Os tipos extraordinários fazem a diferença em qualquer clube. Não é preciso ser uma pessoa do futebol para compreender isso", rematou.