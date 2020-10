Villas-Boas incrédulo: "Eu também sonho com casas de 20 milhões em Beverly Hills"

Detentora dos direitos de TV da Liga francesa não honrou compromissos financeiros com os clubes.

No dia em que a liga francesa de futebol (LFP) anunciou as medidas adotadas para fazer face ao não pagamento, por parte da Mediapro, dos valores acordados no contrato de venda dos direitos de TV, André Villas-Boas, treinador do Marselha, também atacou a referida empresa.

"Nunca vi nada assim na vida. Um tipo que, no arranque da época, se apresenta como salvador do futebol e agora não tem dinheiro para pagar... É um absurdo", reforçando: "Eu também sonho com casas de 20 milhões de euros em Beverly Hills, mas não as posso comprar. Se não tens dinheiro, não fazes uma proposta para adquirir os direitos de TV. É um escândalo." O técnico mostrou-se preocupado que a liga tenha negociado um acordo que deixe os clubes "numa situação financeira difícil", esperançado que esta resolva o problema.

A Mediapro não honrou o compromisso de pagar no início de outubro 172 M€ de um contrato que prevê, até 2024, o pagamento anual de 814 M€. Numa carta aos clubes, Arnaud Rouger, CEO da LFP, confirmou que o organismo subscreveu um empréstimo para fazer face ao não pagamento das verbas previstas.

Por outro lado, considerou inaceitável o pedido da Mediapro para renegociar o contrato e adiar os pagamentos, lembrando a difícil situação financeira dos clubes. Anunciou ainda ativar as garantias dadas pela empresa-mãe do grupo Mediapro: o fundo chinês Orient Hontai Capital.