Villas-Boas fala em desilusão e aborda mercado: "Não podemos fazer muito"

André Villas-Boas, treinador do Marselha

Declarações do treinador do Marselha após o empate com o Reims.

O Marselha somou o segundo jogo sem vencer no campeonato francês: depois da derrota com o Rennes, o empate a um golo com o Reims. "A estratégia do adversário resultou", lamentou o técnico português.

"Tivemos oportunidades na primeira parte. Ficou mais difícil quando o Reims marcou. Tivemos muita posse de bola no segundo tempo e fica uma grande frustração. Estou desiludido, é mais uma oportunidade perdida", vincou. "As minhas decisões não resultaram", admitiu.

Villas-Boas também lançou um olhar ao mercado de janeiro. "Não podemos fazer muito. A janela de transferências de janeiro apenas terá movimentações no final. Penso que não nos vamos mexer, a menos que surja uma boa oportunidade", analisou.