Villas-Boas expulso por protestos no jogo entre Marselha e Nimes

André Villas-Boas, treinador português do Marselha

Treinador português não concordou com o cartão amarelo mostrado ao croata Caleta-Car.

André Villas-Boas, treinador do Marselha, foi expulso esta sexta-feira aos 40 minutos do jogo com o Nimes, referente à 13.ª jornada da Ligue 1.

O técnico português não concordou com a decisão do árbitro Willy Delajod em mostrar cartão amarelo ao defesa croata Caleta-Car e deu voz à insatisfação, acabando por receber ordem para abandonar o banco do Marselha.

Villas-Boas dirigiu-se prontamente à bancada, para se sentar durante o resto do encontro.