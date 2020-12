Villas-Boas reage a nova vitória: "Chegámos de Manchester às 4:30 da manhã"

André Villas-Boas, treinador do Marselha, está feliz com o desempenho na Ligue 1

Equipa francesa somou a sexta vitória seguida na Ligue 1 e mantém a curta perseguição ao líder PSG. Desempenho no campeonato é incomparável na Europa

André Villas-Boas enalteceu, este sábado, a "grande força de caráter" do Marselha por manter a senda vitoriosa na Ligue 1 - alcançou a "muito importante" sexta vitória seguida à 14.ª jornada -, dificultada pela campanha desastrosa, entretanto, realizada na Liga dos Campeões.

"Estou muito, muito feliz. Emocionalmente, tem sido muito difícil com o fim da aventura europeia. Por isso, para fazer uma atuação como esta, digo bravo à equipa. É uma vitória importante contra um adversário direto. Queremos ficar perto do topo e podemos desfrutar deste fim de semana. Estamos a mostrar grande força de caráter", referiu o técnico após o jogo com o Mónaco.

O treinador português ficou sobretudo agradado com os primeiros 45 minutos da receção aos monegascos e evidenciou que a sobrecarga competitiva, aumentada com o desafio de há dois dias na Liga dos Campeões, foi um obstáculo no segundo tempo.

"Os rapazes estavam extremamente cansados, chegámos de Manchester às 4:30 da manhã [10 de outubro]. A primeira metade foi muito boa, fomos extraordinários. Controlamos a bola e demos problemas com o losango. Na segunda metade, todos viram o cansaço a instalar-se. Queríamos tirar partido dos espaços e mudámos para 4-3-3", analisou.

Com apenas uma derrota em 12 jogos no campeonato, o Marselha segue, à condição, no segundo lugar da classificação, com 27 pontos. Está a um ponto do líder PSG, que defronta o Lyon, quarto classificado (26 pontos) do campeonato, este domingo.