Villas-Boas e um curioso convite da Arábia Saudita: "Um texto que só pode ser do ChatGPT"

André Villas-Boas revelou esta quinta-feira que também recebeu uma proposta para rumar à Arábia Saudita e divertiu a plateia da QSP Summit, evento no qual marcou presença, em Matosinhos, ao descrever a forma como foi abordado.

"Recebi propostas da Arábia Saudita também. O convite foram sete mensagens de WhatsApp com um texto que só pode ser do ChatGPT. Disse ao meu agente que fiquei de tal forma inchado e encantado com a forma como estava escrito, que era impossível que este senhor Ahmed, 'leading counsel' do ministro de desporto da Arábia Saudita, fosse capaz de fazer um texto como este", contou.

Villas-Boas teve como último projeto o Marselha, clube que deixou em 2020/21. Passou ainda por Shanghai SIPG (China), Zenit (Rússia), Tottenham, Chelsea (ambos de Inglaterra), FC Porto e Académica.