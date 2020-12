Villas-Boas é tema prioritário no Marselha: "É a pessoa perfeita para o nosso projeto"

Clube quer renovar contrato com o treinador português.

O diretor desportivo do Marselha, Pablo Longoria, admitiu esta segunda-feira que a renovação de André Villas-Boas passou a deter estatuto de prioridade no clube do sul de França.

Em declarações ao diário La Provence, o dirigente espanhol elogiou o treinador português e revelou que já encetou conversaões com os respresentantes do técnico.

""Estou muito feliz com ele. Como eu disse, é um treinador de alto nível. É a pessoa perfeita para dar continuidade ao nosso projeto, é o treinador certo para o futuro do clube. Começámos a conversar, falei com os agentes dele, fui a Portugal e eles vieram aqui. A intenção é continuarmos juntos, temos que encontrar uma forma de concretizar isso. Na minha cabeça, a prioridade é ver como podemos continuar juntos", afiançou Longoria.

Villas-Boas assumiu o comando do Marselha em 2019 e cumpre a segunda época ao leme do Olympique. Foi eliminado na fase de grupos da Champions 2020/21 e ocupa o quinto lugar da Ligue 1, com 28 pontos, menos oito pontos do que o líder Lyon, que tem mais dois jogos disputados.