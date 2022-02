Villas-Boas e o desejo de treinar uma seleção: "Este mercado é mais fechado"

Treinador português visitou o Zenit, que se encontra a estagiar no Algarve.

O Zenit encontra-se a estagiar em Lagos, no Algarve, e teve uma visita especial: André Villas-Boas. O antigo técnico da formação russa reencontrou caras conhecidas e falou aos jornalistas presentes no local, abordando os planos para o futuro e a ideia que mantém de orientar uma seleção.

"Ainda aguardo pela oportunidade de voltar a treinar. Sempre disse que não quero ter uma longa carreira de treinador. Já tenho 12 anos cumpridos e gostaria que fossem 15. Restam-me três. Estou mais interessado em treinar uma seleção nacional, mas este mercado é mais fechado e torna-se mais difícil de encontrar uma oportunidade. Recebi muitas propostas de vários clubes, mas rejeitei todas porque quero trabalhar com uma seleção. Gostaria de estar no Mundial do Catar, mas é difícil porque as seleções já estão mais ou menos formadas, até no que diz respeito às equipas técnicas", afirmou, citado pelo portal russo "championat.com".

Sergei Semak é o atual treinador da formação de São Petersburgo, tendo sido adjunto de Villas-Boas. "Claro que mantemos o contacto, até porque, além de termos trabalhado juntos, também somos bons amigos. Ele sempre foi um assistente muito dedicado e isso fascinou-me. Com ele, o Zenit tem praticado um futebol fantástico", elogiou o português. "Embora tenha passado muito tempo, ainda penso com carinho no Zenit, na cidade e nos adeptos. Porque, depois do FC Porto, o Zenit é o meu segundo clube", admitiu.

Villas-Boas orientou o Zenit entre 2013/14 e 2015/16, tendo ganho, um campeonato, a Taça e Supertaça.