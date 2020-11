Villas-Boas destaca jogador do Marselha: "Tem um grande futuro"

Treinador português foi questionado em conferência de Imprensa pelo facto de ter prescindido de Pape Gueye para colocar a jogar Bouba Kamara

Os momentos em que os treinadores individualizam jogadores são raros, pois preferem dar primazia à saliência da valia da própria equipa. Porém, esta segunda-feira, André Villas-Boas desviou-se da "norma" ao traçar elogios e prever um "grande futuro" a Boubacar Kamara.

"Pape [Gueye] é um jogador extraordinário, tenho grande confiança nele. Só que à sua frente está Bouba [Kamara], um jogador com um grande futuro no futebol europeu. Espero que não, mas está a chegar o momento em que Bouba tem grandes clubes europeus interessados, e isso pode abrir um pouco a porta ao Pape", referiu o técnico do Marselha.

Villas-Boas foi questionado, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo do Marselha contra o Olympiacos, sobre o facto de ter utilizado Boubacar Kamara no lugar do habitual titular Pape Gueye, ausente dos dois últimos encontros frente a FC Porto e a Nantes.

O técnico do clube gaulês, que atravessa um período de menor fulgor financeiro e tem vendido algumas das principais figuras, prepara-se para eventualmente perder Boubacar Kamara, cujo contrato termina só em 2022, face ao interesse de clubes da Premier League.

Boubacar Kamara, de 21 anos e com dupla nacionalidade (francesa e senegalesa), cumpriu toda a formação de futebolista no Marselha e estreou-se pelaequipa principal na Ligue 1 na época 2017/18.