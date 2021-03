Villas-Boas despede-se do Marselha com mensagem emotiva: "Saudade é uma palavra portuguesa"

Treinador português acordou rescisão com o Marselha.

André Villas-Boas recorreu esta terça-feira à rede social Instagram para se despedir oficialmente do Marselha, clube que deixou depois de ter acertado a rescisão por mútuo acordo.

"Para sempre... juntos. (...) Em ano e meio, aprendi a sentir esta cidade e o amor dos seus cidadãos pelo seu clube. No vulcão Vélodrome, tremia convosco para celebrar cada objetivo e cada vitória. Fazer parte da história deste clube é uma estrela no pedigree de um treinador. Esta estrela é única em França. É impossível não amar este clube e os seus apoiantes sem se apaixonar pelo seu passado, pela riqueza das memórias que habitam este clube e pelas histórias que são transmitidas de geração em geração. Tratei o clube como se fosse meu, defendendo tudo o que parecia certo e errado, verdade ou mentira. Sempre carreguei comigo a honra e dignidade que achei que merecias. Levo comigo daqui as melhores memórias, sensações e emoções indescritíveis, com um amor singular por um clube e uma região única. Santa Vitória [montanha no sul de França] foi minha namorada durante 18 meses.", referiu o treinador português, numa mensagem emocionada, antes de endereçar notas de agradecimento:

"A todos os meus jogadores e pessoal do OM, obrigado pelo vosso suor e esforço. Estamos emocionalmente ligados e sentirei muito a vossa falta. Desejo a todos e a cada um de vós o melhor, profissional e pessoalmente. Com a tristeza de já não poder abraçá-lo, mas com a empatia que temos um pelo outro e sabendo que em breve estaremos novamente juntos", acrescenta Villas-Boas, que remete para a palavra "saudade".

"Saudade é uma palavra portuguesa. Forte, visceral, ligado às raízes. Traduz as nossas lágrimas por algo que nos faz falta, um pedaço de nós que deixámos para trás. 'Não há Saudade sem retorno...' Vemo-nos mais tarde, Olympique de Marselha", remata o técnico luso.

Na caixa de comentários, o piloto francês Sébastien Ogier, adepto do Marselha, agradeceu a AVB: "Obrigado por tudo. Vais fazer falta ao OM".