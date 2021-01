Villas-Boas colocou-se "à disposição" da direção, mas posição do Marselha é clara

Nova derrota na Liga francesa levou o treinador português a colocar a hipótese de saída em cima da mesa.

O Marselha somou na quarta-feira o terceiro jogo consecutivo sem vencer na Liga francesa e deixou a equipa mais longe do topo da tabela classificativa. Na receção ao Lens, o Olympique perdeu por 1-0 e, após a partida, André Villas-Boas colocou o lugar à disposição da direção.

"Quanto a mim, estou à disposição da direção. Não estou aqui para ser uma dor de cabeça. Se decidirem que os resultados não estou à altura, então está na hora de sair. Se precisarem de mudar algo, estou à disposição", assinalou o treinador português, citado pelo L'Équipe.

"Pus o meu lugar à disposição na semana passada. Jacques-Henri Eyraud [presidente do Marselha] quer que eu fique. Não tenho nada a dizer. Temos de encontrar uma solução, mudar a dinâmica. Eu acredito em mim e nos meus jogadores"; acrescentou Villas-Boas em conferência de imprensa.

De acordo com a RMC, a posição do clube em relação ao técnico é clara e aponta no sentido da permanência. Com 19 jogos disputados, o Marselha é sexto classificado da Ligue 1, com 32 pontos, menos 10 do que o PSG e o Lille, que dividem a liderança com mais um encontro jogado.