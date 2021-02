Villas-Boas apresenta demissão no Marselha: "Não quero dinheiro"

Treinador diz que não concorda com a política desportiva do clube.

André Villas-Boas apresentou esta terça-feira a demissão do comando técnico do Marselha.

O treinador português, de 43 anos, fez o anúncio na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lens, marcado para as 20h00 de quarta-feira.

"Avancei com a minha demissão por não concordar com a política desportiva do clube. Não quero nada do Marselha, não quero dinheiro", começou por dizer Villas-Boas, citado pelo L'Équipe.

A contratação de Olivier Ntcham ao Celtic, em cima do fecho de mercado, não contou com a concordância do técnico: "É um jogador que eu rejeitei, não estava na nossa lista. Não concordo com a política desportiva. Este clube já viveu dois ou três anos praticamente sem reforços", rematou.

O L'Équipe adianta que a Direção do clube ainda não se pronunciou sobre a demissão apresentada por AVB.

Esta notícia surge numa altura em que o Marselha atravessa uma fase conturbada a nível desportivo e estrutural: além dos maus resultados recentes, os adeptos tentaram invadir no fim de semana o centro de treinos em protesto contra o presidente Jacques-Henri Eyraud e terão agredido o defesa Álvaro González quando pediam satisfações aos capitães de equipa.