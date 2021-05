Villas-Boas aponta ao leme de uma seleção: "Vamos ver o que acontece no Euro"

Treinador abordou o próximo passo na carreira e, sem abrir muito o jogo, revelou que gostaria de orientar uma seleção. AVB analisa também o estatuto dos treinadores portugueses na Europa.

Mercado dos treinadores portugueses: "Era um bom momento para a ANTF [Associação dos Treinadores] nos juntar, o treinador porutguês tem uma marca importante no futebol europeu. O paradigma que estamos a atravessar não é bom, com muitos treinadores portugueses fora de projetos desportivos. Seria um toque de atenção para os mesmos, não é fácil juntar todos para discutir, mas é um alerta. Fomos a referência no futebol europeu, mas o paradigma pode estar a mudar. O mercado do treinador está inundado, os clubes apostam cada vez mais em jovens e também, por causa do sucesso de Guardiola e Zidane, em mais ex-jogadores de futbeol. Não é o meu caso, eu não venho desse lado. É algo que é importante discutir, sensibilizar e ver o que se passa. Temos uma marca boa que seria importante de defender, capacidade de adaptabilidade e capacidade comunicacional. Que seja um hiato, que o treinador português possa voltar a deixar a sua marca no futebol europeu."

Sobre o próprio futuro: "No que me toca, eu devo continuar no estrangeiro, tenho ideias muito precisas sobre a minha carreira, não deve ultrapassar os 15 anos como treinador. Por isso, quero escolher bem o projeto, gostaria que passasse também por uma seleção. Vamos ver o que acontece no Euro, como o mercado se agita... Vamos indo e vamos vendo."