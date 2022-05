Villas-Boas: "Agora sou muito seletivo nestes projetos que escolho"

Declarações do treinador português André Villas-Boas à SportTV, antes do início da final da Liga Europa entre Eintracht Frankfurt e Rangers, na quarta-feira. Os alemães venceram nas grandes penalidades, após o empate (1-1) no tempo regulamentar.

Futuro: "Agora sou muito seletivo nestes projetos que escolho. Tenho também outras ambições, que são públicas e, portanto, também é uma fase de preparação para as mesmas. Com calma. Acho que os desafios têm de ser bem escolhidos e os projetos têm de ser um corpo comum de ideias."

Mundo que não desaparece da sua mente: "É o maior mundo da minha mente. Momentos como este [final da Liga Europa], estas magias que me trazem memórias são sempre importantes. O cheiro do relvado, o sentir os balneários, o falar sobre equipas são especiais e trazem-me mais próximo do jogo. (...) Mas como lhe disse, restam-me dois anos de carreira no máximo e, se houver alguma coisa, são estes projetos específicos que estão na minha mente e têm de acontecer na altura certa, com as pessoas certas."