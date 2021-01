Villas-Boas aborda renovação: "Tendo em conta os pobres desempenhos..."

Técnico reconhece "crise, pelos pontos perdidos" e diz que não é o momento de falar na renovação de contrato com o Marselha.

O Marselha recebe amanhã, quarta-feira, o Lens, um de dois jogos que tem em atraso na Ligue 1. Uma oportunidade para a equipa treinada por André Villas-Boas acertar o passo, depois do desaire caseiro frente o Nimes. Um jogo cuja exibição desagradou muito ao técnico luso e que motivou críticas do próprio, assim como do presidente.

"Perdemos muitos pontos, os outros na frente estão mais longe e os que estão atrás mais perto, o que começa a afetar-nos. Por isso este é um jogo tão importante para o futuro, temos a obrigação de vencer e de manter-nos no topo", assume AVB, cuja equipa é sexta classificada a quatro pontos do Mónaco (4.º), que visita sábado.

Villas-Boas admite que esta é "a primeira crise desportiva" que enfrenta, "considerando os pontos perdidos", e por esse motivo evita o tema da renovação do contrato: "Não é um problema. Estou a cem por cento neste projeto até junho. Não sei se vou renovar, não é tempo para falar disso. Tendo em conta os pobres desempenhos, não devemos falar da renovação. Estou concentrado em obter resultados."

Ainda sobre o último jogo, as suas declarações e uma reunião com os capitães, o treinador português esclarece: "Temos todos de olhar-nos no espelho. Houve muita frustração no sábado. A única coisa boa da derrota com o Nimes foi que trouxe à tona muitas coisas que estavam acumuladas."

Por outro lado, assinala que espera que as suas palavras e as do presidente "tenham um impacto positivo" no grupo.

Em relação ao mercado, é sabido que Olympique já tem um acordo com Milik, faltando estabelecer um entendimento com o Nápoles pelo avançado polaco. Os franceses ofereceram 7 M€, mas os italianos pedem mais pela transferência. AVB foi claro: "Vamos ver o que sucede nos próximos dias. É uma operação complicada, entretanto vamos continuar a trabalhar com o que temos."