Villas-Boas, a Superliga e a nova Champions: "É preciso um manual..."

Redação com Lusa

Novo formato da mais importante competição de clubes não convence o treinador.

O treinador André Villas-Boas considerou esta quarta-feira que a ideia da criação de uma Superliga europeia de futebol "é uma ameaça" para a organização das competições continentais, numa palestra na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa.

"É um tema sensível para as competições futebolísticas neste momento. A Superliga é uma ameaça para a organização das competições europeias. A UEFA reagiu a isso com a reorganização do formato da Liga dos Campeões, mas, para ser honesto, é preciso um manual para o perceber, é muito complicado", expressou o treinador, de 45 anos.

As críticas estendem-se, assim, ao novo formato da principal competição europeia de clubes, a entrar em vigor a partir da temporada 2024/25, com uma liga composta por 36 equipas a substituir a atual fase de grupos de 32, com oito grupos de quatro clubes.

"Isto puxa a UEFA a estabelecer um bom nível. Prefiro este módulo para descobrir uma melhor maneira. As atuais finanças de alguns clubes são uma desgraça, colocaram os clubes em situações limite. Há espaço para conversas e reformulação de formatos. Eu espero que se valorize as competições internacionais, sobretudo as de seleções", disse, num painel denominado "Estrelas emergentes: Como se chega ao topo?".

A sétima edição da Web Summit arrancou em Lisboa na terça-feira e termina na sexta-feira, contando com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.