Villas-Boas: "A FIFA podia retirar o número 10 de todas as equipas em homenagem a Maradona"

Treinado do Marselha pede gesto de homenagem ao astro argentino, que faleceu esta quarta-feira.

Diego Armando Maradona faleceu esta quarta-feira, aos 60 anos, e, após a partida entre Marselha e FC Porto, o treinador português André Villas-Boas, ao leme do Olympique, fez uma sugestão de homenagem ao astro do futebol mundial.

"O falecimento do Maradona é uma péssima notícia, à qual se acrescenta a do Reinaldo Telles. Acho que a FIFA podia decidir retirar o número 10 de todas as equipas em homenagem a Maradona, seria importante essa homenagem para o melhor jogador de todos os tempos. É uma perda muito grande para o futebol. Era um génio", assinalou o técnico luso, que não escondeu a tristeza com o recorde negativo do Marselha na Liga dos Campeões: 13 derrotas consecutivas.

"Triste recorde, 13 derrotas seguidas. Sinto-me pessoalmente humilhado, chegámos no fundo do poço. Entrámos com vontade e determinação. O meu papel é apoiar os jogadores. Não tiro mérito do FC Porto, mas faltou sorte na segunda bola. Melhorámos depois dos 60 minutos. Já tinha avisado o quarto árbitro. Com 2-0, o jogo acabou para nós. O que tentei fazer foi passar mensagem de confiança para os jogadores", rematou Villas-Boas.