Villarreal tem Luís Maximiano na mira e o Sporting espreita encaixe

Segundo o AS, o submarino amarelo vai atacar o português e o negócio pode ficar selado em sete milhões de euros

O Granada desceu à segunda divisão de Espanha, mas o seu guarda-redes, o português e ex-Sporting Luís Maximiano deu nas vistas e pode manter-se no escalão principal. O Villarreal, que fez uma campanha meritória na Liga dos Campeões, perdeu Sérgio Asenjo e vê o português como uma boa alternativa.

Com 23 anos, Maximiano somou 35 jogos pelo Granada na última temporada e foi uma das revelações, chegando a despertar interesse do Barcelona. Um eventual negócio, segundo o AS, pode ser fechado por sete milhões de euros.

Recorde-se que o Sporting vendeu Max há um ano ao Granada por 4,5 M€ e ficou com 10% de mais-valias futuras.

García Amado, diretor desportivo do Granada, tinha dito recentemente que Maximiano não estava à venda, mas afinal o seu futuro pode não passar pelo clube andaluz.