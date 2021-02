Vicente Portal lidera o scouting do Southampton na Península Ibérica

Deixou o Famalicão no passado mês de dezembro.

Vicente Portal, de 25 anos, vai assumir as funções de líder regional de Scout para Portugal e Espanha no Southampton, clube com o qual já colaborou no último mercado de Inverno, depois de deixar o Famalicão em dezembro passado.

O novo responsável dos saints pela prospeção de talentos na Península Ibérica começou a sua atividade no Aves e ingressou no Famalicão em junho de 2019, nos primórdios do projeto para a Liga NOS que se estava a desenvolver. Nesse defeso, da época 2019/20, ingressaram nos famalicenses 24 novos jogadores.