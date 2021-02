Vice-presidente da CBF ironiza sobre queixas de Abel Ferreira: "Quem mandou ganhar tudo?"

Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Elias Noveletto ironizou com as queixas de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, sobre calendário apertado no Brasil.

No dia seguinte às declarações de Abel Ferreira, com teor crítico sobre o calendário do futebol no Brasil, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Elias Noveletto, ironizou.

Numa entrevista à Rádio Bandeirantes, o segundo homem da entidade máxima do futebol brasileiro afirmou que o Palmeiras só teve tantos jogos numa só época por culpa própria. Noveletto ainda sugeriu que o clube de São Paulo deveria ter aberto mão de alguma competição para ter mais tempo de descanso.

"Vê se o presidente do Palmeiras, se algum dirigente abre mão... Ele não é obrigado a jogar. Ele quer ganhar! Ele pode abrir mão, não é obrigado. Mas não, precisa fazer caixa [ganhar dinheiro], ganhar prémios da CBF, ganhar prémios de quem patrocina os campeonatos", afirmou Elias Noveletto.

O vice-presidente da CBF ainda destacou que a entidade nacional vai pagar "R$ 60 milhões (cerca de 9 milhões de euros) para o campeão do nacional. Pagaram sei lá, R$ 90 milhões (14 M€) para a Copa do Brasil. A Libertadores é mais 20 milhões de dólares (16,5 M€). Então é tudo assim. Eles não são obrigados. Quem mandou eles ganharem? Ganhem só metade, para não ter esse problema", finalizou.

Após empatar com o São Paulo na sexta-feira, Abel Ferreira foi questionado sobre o facto de a equipa ter realizado 75 jogos numa temporada e criticou o calendário. "A minha opinião é que pode se fazer mais e melhor pelo futebol e pelo jogador brasileiro. Temos estádios fenomenais, centros de treino fenomenais. Agora temos que valorizar o futebol. Hoje vocês olham para o treinador na Europa, todos a chorarem, porque há essa densidade competitiva... Vou chegar ao fim do ano com 10, 11 jogadores, e temos casos desses; peço apenas para refletir sobre isso. Talento não há mais do que aqui, competitividade também. Vamos fazer esforço para organizar melhor o Estadual, o Brasileirão e a Taça para estarmos melhores nas competições nacionais, na Seleção e valorizar o jogador brasileiro", disse.