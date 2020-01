Vice do Flamengo e uma declaração de Jesus: "Não preciso dele para essa análise"

Treinador considerou baixo o valor da venda para o Real e o "vice" do Flamengo não se ficou

Reinier vai ser jogador do Real Madrid e, sabe O JOGO, o empresário Giuliano Bertolucci já está na capital espanhola para acertar, com os merengues, os últimos detalhes do contrato do futebolista do Flamengo. Com o emblema rubro-negro, a questão está resolvida: o Real Madrid paga os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão, sendo que, dessa quantia, 24 M€ entram nos cofres do clube carioca, enquanto a família e o empresário recebem 3 M€ cada.

Mas, recentemente, numa entrevista à CMTV, o treinador Jorge Jesus criticara o baixo valor da transferência de Reinier, dando mesmo o exemplo do Benfica sobre a capacidade de valorizar os seus jogadores. Afirmações que ontem, terça-feira, mereceram um reparo de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo para o futebol.

"Quando trouxemos o Jorge Jesus, acreditávamos no trabalho dele. Mas, na parte financeira, não preciso dele para fazer essa análise. Ele tem a análise dele, que eu não vou discutir", comentou.

Atualmente ao serviço dos sub-23 brasileiros, que vão disputar em breve o Torneio Pré-Olímpico, Reinier vai, de acordo com o jornal "As", assinar por seis épocas e meia, mas apenas a partir do dia 19, quando cumpre 18 anos. Após terminar os compromissos com o escrete, o jovem atacante viaja para Espanha e vai começar a trabalhar no Castilla, equipa B do Real Madrid, à semelhança do sucedido com os jovens compatriotas Vinícius e Rodrygo.

O dirigente aproveitou também para comentar a polémica saída de Paulo Pelaipe, ex-diretor para o futebol do Fla. Um dos responsáveis pela contratação de Jorge Jesus, o ex-dirigente estivera em Lisboa a preparar a nova época com o técnico e foi anteontem surpreendido, via email, com a demissão. A decisão partiu do presidente Rodolfo Landim e de Luiz Eduardo Batista, o vice-presidente para as relações externas, enquanto Marcos Braz não foi informado. À Imprensa, no Ninho do Urubu, o vice para o futebol explicou:

"Não fomos avisados. Pedimos a renovação em dezembro. Mas não foi possível. Simples. Tinha uma relação muito boa com o Pelaipe. Não tenho nenhum desconforto. Não me sinto enfraquecido. O meu cargo aqui também é estabelecer a confiança e a tranquilidade para o futebol profissional do Flamengo para 2020."