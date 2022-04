'Vice' do Flamengo afasta a saída de Paulo Sousa: "Essa retórica surge sempre..."

Marcos Braz expressou "todo o apoio", pese dois troféus perdidos esta época, ao técnico contratado há cerca de quatro meses e tem confiança num término com chave de ouro

A derrota do Flamengo na final do campeonato carioca causou agasto nos adeptos e Marcos Braz saiu em defesa de Paulo Sousa, após perder o segundo título em 2022. O vice-presidente do clube garantiu, à "ESPN", que a permanência do técnico é uma certeza.

"Paulo Sousa nunca foi questionado em relação a isso [demissão]", principiou, de forma taxativa, o dirigente flamenguista, negando haver uma alegada "falta de comando" materializada no insucesso inicial do técnico português, que tem "todo o apoio".

"Quando vitórias não surgem, essa retórica surge sempre. O Paulo tem todo o nosso apoio, lidera um departamento técnico em que confiamos. (...) Os resultados não foram bons, pelo menos nas duas finais", admitiu Marcos Braz, aludindo à derrota na Supercopa.

Num "recado" para os adeptos, o vice-presidente do Flamengo salientou que Paulo Sousa e o restante staff técnico "está muito empenhado" em "reverter o quadro", leia-se conseguir vitórias, e confia em ter sucesso no final da temporada.

"Há que seguir em frente para ter resultados melhores. Tenho a certeza que vamos reencontrar o caminho das vitórias e que teremos um fim de época melhor do que o começo", concluiu Marcos Braz, em declarações à "ESPN".

Paulo Sousa, contratado em dezembro de 2021, perdeu já dois títulos: o do campeonato carioca (3-1 na final a duas mãos com o Fluminense) e o da Supercopa brasileira (derrota com o Atlético Mineiro nos penáltis, por 8-7, após 2-2 no tempo regulamentar).