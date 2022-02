Declarações de Bruno Lage no final do encontro com o Arsenal, que os gunners venceram por 0-1

No final do encontro com o Arsenal, que o Wolverhampton perdeu, pela margem mínima, Bruno Lage não deixou de apontar o dedo à arbitragem. Para o técnico português, o golo dos gunners partiu de uma irregularidade.

"Vi o golo do Arsenal: o avançado chutou a mão do José Sá. Foi claro, tão claro. Quando se olha para as imagens do lance... é uma decisão estranha", afirmou, no final do encontro.

Lage não deixou, ainda assim, de elogiar a exibição da sua equipa. "O nosso ritmo foi muito bom e gerimos bem o jogo, mas não marcámos nas oportunidades que criámos e sofremos num lance de bola parada", explicou.

Veja o golo do Arsenal: