Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Mano Menezes deixou uma bicada sobre o comportamento do treinador português no banco de suplentes.

Mano Menezes, experiente treinador brasileiro atualmente ao serviço do Internacional de Porto Alegre, deixou algumas críticas a Abel Ferreira. Em entrevista à Rádio Grenal, o técnico de 59 anos apontou o dedo à forma como o português visa a arbitragem.

"Eu pensava que exagerava, mas depois vi o Abel Ferreira no Palmeiras e virei um juvenil em termos de reclamação. Mas como a tolerância é maior com quem vem de fora, então seguimos", afirmou Menezes, que já passou pelo comando técnico do "Verdão".