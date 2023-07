Veterano guarda-redes a caminho da Salernitana, de Paulo Sousa

O L'Équipe avança que Benoit Costil, aos 36 anos, vai ter a sua primeira experiência fora de França.

Depois de toda uma carreira cumprida em França, Benoit Costil, experiente guarda-redes de 36 anos, está prestes a abraçar o seu primeiro desafio no estrangeiro, mais exatamente em Itália, onde será orientado por um treinador português.

De acordo com o jornal L'Équipe, o guardião, que soma uma única internacionalização pela seleção francesa, está prestes a reforçar a Salernitana, de Paulo Sousa, a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Auxerre, que acabou despromovido à Ligue 2 na época transata.

Formado no Caen, Costil também passou pelo Vannes, Sedan, Rennes e Bordéus. Em 2022/23, participou em 19 partidas pelo Auxerre.