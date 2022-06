Vencedor da Youth League ao serviço do FC Porto ruma ao futebol polaco

Pedro Justiniano com a camisola do FC Porto B

Pedro Justiniano assinou por três anos pelo Radomiak Radom.

Pedro Justiniano vai jogar no Radomiak Radom, equipa que terminou em sexto lugar no principal escalão da Polónia. O defesa-central assinou por três anos, depois de ter representado a Académica em 2021/22. "A oportunidade de vir para a Polónia surgiu através do meu empresário, Tiago Calisto, e estou muito feliz por assinar pelo Radomiak Radom", declarou a O JOGO o jogador de 22 anos.

Pedro Justiniano iniciou a carreira em Itália, no Vicenza, tendo ainda passado pelas camadas jovens da Juventus, onde esteve três anos. Em 2017 transferiu-se para o futebol português, tendo ingressado no FC Porto, onde esteve quatro épocas. Em 2018/19 ajudou os dragões na conquista do campeonato nacional de Sub-19 e a vencer a Youth League. Depois de deixar os portistas ingressou na Académica, tendo alinhado em 18 jogos na Liga SABSEG.