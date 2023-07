Veja o vídeo do avançado português a responder a 17 questões

Rafael Leão respondeu a questões de fãs nas redes sociais e falou de tudo.

Num vídeo bem disposto, com a família num barco em Maiorca, disse qual era a sua finta favorita, abordou a saída de Tonali do Milan, contou porque é que mostra agora mais o seu dia a dia, falou de hábitos, da camisola 10, do que gostava de mudar no mundo, o Lamborghini como o seu carro favorito, entre outras coisas.

[Vídeo Youtube Rafael Leão]