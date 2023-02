Veja o golaço de João Félix no treino antes do regresso após cumprir castigo

Sábado, contra o West Ham, o avançado português está de regresso aos relvados após cumprir três jogos de castigo

A estreia de João Félix pelo Chelsea, no início de janeiro, foi agridoce. O avançado português estava a ser o melhor em campo... até que foi expulso com vermelho direto por entrada dura. Agora, cumpridos os três jogos de suspensão, aguça o apetite nos treinos.

Veja o golaço do internacional português em treino, após grande trabalho individual, divulgado pelos meios oficiais do Chelsea.

O regresso de João Félix será no sábado, no campo do West Ham.

Really, really fast feet! ‍ pic.twitter.com/OUCIyZO2uW - Chelsea FC (@ChelseaFC) February 8, 2023