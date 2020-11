Vaticínio a O JOGO sobre Diogo Jota em 2016 vira notícia em Inglaterra e Espanha

Diogo Jota, avançado português do Liverpool

Há quatro anos, com Diogo Jota ao serviço do FC Porto, Jorge Simão adivinhou um futuro brilhante ao avançado. Agora, o jogador está ao serviço do Liverpool.

Numa altura em que Diogo Jota é um dos nomes em alta no futebol mundial, a imprensa internacional viajou ao passado do internacional português e "descobriu" uma previsão ousada de Jorge Simão - treinou o avançado no Paços de Ferreira -, feita em entrevista a O JOGO em 2016.

Nesse ano, o agora atleta do Liverpool encontrava-se ao serviço do FC Porto, cedido pelo Atlético de Madrid, e Jorge Simão, que tinha trabalhado o jovem jogador na Capital do Móvel, apontou-o à sucessão de Cristiano Ronaldo:

"Eu quase que cometia a ousadia de dizer que o Cristiano Ronaldo se vai reformar e aparece o Jota - pode ser o sucessor do CR7. Eu não tenho medo das palavras e acho que pode acontecer, porque ele tem potencial para isso", sublinhou o atual treinador do Mouscron.

O jornal Marca citou recentemente Jorge Simão, que lembrou as palavras proferidas a O JOGO, e a imprensa britânica fez eco: "Lembro-me que quando [Jota] assinou pelo FC Porto eu disse que ele iria ser o substituto de Cristiano Ronaldo na Seleção. Duvidaram de mim, mas agora muita gente diz o mesmo", assinalou.