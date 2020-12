Vasco foi goleado, pediu reforço policial e há pressão para a saída de Sá Pinto

Presidente do Vasco da Gama está a ser pressionado para avançar para a demissão do técnico português, avança o Globoesporte.

Se a situação já não era famosa para Ricardo Sá Pinto no Vasco da Gama, piorou drasticamente com a derrota averbada no domingo, frente ao Grémio de Porto Alegre, por pesados 4-0.

O clube pediu um reforço policial com vista à chegada ao Rio de Janeiro, temendo a ira dos adeptos, mas os protestos não se confirmaram e a saída do Aeroporto Internacional Tom Jobim fez-se de maneira tranquila.

O ambiente nos bastidores do Vasco, por sua vez, é mais delicado, escreve o portal Globoesporte. Alexandre Campello, presidente do histórico emblema, está a ser pressionado para avançar para a demissão de Sá Pinto. Depois de ter vincado a confiança no treinador antes do jogo com o Grémio, a situação pode, agora, passar a ser "insustentável", avançam os brasileiros.

A posição de Sá Pinto ao leme do Vasco da Gama deverá ser avaliada esta semana, numa altura em que a equipa ocupa o 17.º posto do Brasileirão (primeiro lugar em zona de despromoção) e já foi eliminada da Taça Sul-americana.

O técnico português, de 48 anos, soma apenas duas vitórias em 12 jogos oficiais no comando do Vasco. Tem também cinco empates e cinco desaires.