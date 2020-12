Vasco da Gama de Sá Pinto volta a empatar e são já sete jogos sem vencer

Equipa do treinador português continua abaixo da linha de água.

O Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, empatou este domingo a um golo, na receção ao Fluminense, em jogo da 25.ª jornada do Brasileirão.

A 13 jornadas do final do campeonato, a equipa do treinador do português continua numa situação delicada. Está no 17.º lugar, o primeiro lugar abaixo da linha de água, com menos três pontos (mas também menos um jogo) do que o Bahia, 16.º classificado, e não ganha desde 14 de novembro.

A última vitória do Vasco da Gama, que ontem empatou nos descontos, por Cano - Wellington Silva abriu o ativo para o Fluminense logo aos 10 minutos -, foi conseguida a 14 de novembro, diante do Sport Recife. Um ciclo de sete jogos sem ganhar (quatro empates e três derrotas) manchado pela eliminação na Taça Sul-Americana, diante dos uruguaios do Defensa y Justicia.