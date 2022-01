"Vão ver que 126 milhões de euros por João Félix não é muito"

Treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, recorda passagem do agora avançado do Atlético de Madrid pelo clube da Luz, sublinhando que este deixou uma "marca"

Agora no Atlético de Madrid, João Félix continua a suscitar dúvidas face ao elevado valor que o Atlético de Madrid investiu na sua contratação, num total, em toda a operação, de 126 milhões de euros. Porém, Nélson Veríssimo, agora técnico principal do Benfica e adjunto de Bruno Lage quando João Félix se afirmou na Luz, acredita que o avançado vai sair barato. "Com a maturidade que tem e como joga, as pessoas vão perceber que os 126 milhões até acabaram por não ser demasiado para a qualidade que tem. No final, o processo de adaptação é assim. O João sai daqui, do que era a sua casa, e vai para um clube e país novos, com uma forma de jogar diferente", apontou, em entrevista à La LigaTV, sublinhando: "O João fez um percurso aqui que deixou marca, porque para além da sua qualidade também deixou marca nas pessoas pela sua forma de estar."

"No FC Porto não teve o espaço de que precisava e veio encontrá-lo aqui, graças a muitas pessoas que o apoiaram e ajudaram a crescer e a desenvolver e a potenciar as suas capacidades", afirma, recordando que "o primeiro impacto foi muito positivo". Depois, na equipa B, onde também trabalhou com o jovem, mostrou credenciais: "Confirmámos o que alguns treinadores já vinham a comentar sobre o talento que o João tinha para a prática do futebol."

Ferro, central encarnado e antigo companheiro de Félix, tece também elogios ao atacante, lembrando o seu início. "Quando com 16 anos jogas com os profissionais e fazes o que ele fez, não é normal. Com essa idade não é normal", atira, considerando que Félix "pode fazer o que quiser". "Só ele pode colocar o seu limite, porque é diferente. Deixa-nos a todos orgulhosos. Mostra aos miúdos da formação que vêm atrás de um sonho que é possível jogar no Benfica e voar para outros clubes, como o João fez", frisa.